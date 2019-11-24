В Одессе пикетировали цирк с требованием выполнить решение суда о запрете эксплуатации животных

В сегодняшнем спектакле гастрольной труппы участвует краснокнижный бурый медведь.

В Одессе активисты пикетировали цирк с требованием выполнить судебное решение, которым цирку запрещено содержать животных и показывать программы с их использованием.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около 100 человек собрались на улице Коблевской, возле главного входа в Одесский государственный цирк. В их числе – зоозащитники, представители «Национального корпуса» и др.

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Люди пришли с плакатами: «Вместе с мехом вам передаются страдания животных», «Они сидят пожизненно. За что?», «Ваша шуба перед смертью мучилась и кричала», «Цирк – иллюзия любви», «Цирк: жестокость к животным, ложь зрителям, сокрытие преступлений» и т. д.

Как отметили организаторы, акция протеста проходит сегодня в связи с тем, что еще в сентябре текущего года Одесский окружной административный суд запретил цирку содержать животных и показывать программы с их использованием в связи с тем, что в учреждении нет надлежащих условий для содержания зверей.

Тем не менее, как заявила лидер инициативной группы по защите прав животных Елена Марченко, цирк игнорирует решение суда и продолжает использовать зверей. В частности, в сегодняшнем представлении «Цирк на воде. Тайны Атлантиды» прибывшая по приглашению цирка труппа эксплуатирует краснокнижного бурого медведя.

По словам руководителя общественной организации Animal SOS Odessa Виктории Козаченко, она лично видела, в каких «ужасающих условиях» содержатся звери в одесском цирке.

Пикетчики призвали горожан не покупать билеты в цирк, чтобы не спонсировать жестокое обращение к животным.

Участники акции также вызвали полицию и передали правоохранителям заявление, в котором, в частности, изложены факты нарушений, имеющих место в цирке, и указывается на конкретное определение суда о вышеназванном запрете.

Кроме того, зоозащитники предлагали всем желающим поставить подписи под соответствующим обращение к Министерству культуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Одесский окружной административный суд рассмотрел иск экологической инспекции к ГП «Одесский государственный цирк» и запретил цирку эксплуатацию животных.

18 ноября зоозащитники заявили, что цирк игнорирует постановление суда.