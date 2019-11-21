Без ущерба лесу: Гослесагентство начало продавать новогодние елки со специальных плантаций

В этом году планируется реализовать более полумиллиона новогодних елок.

Государственное агентство лесных ресурсов Украины начало реализацию новогодних елок по цене - 75 грн за погонный метр, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

"Государственные лесохозяйственные предприятия начали реализацию новогодних елок, которые заготавливаются на специальных плантациях… По Украине средняя цена, при покупке елок в государственных лесхозах, составляет 75 грн за погонный метр. Елки в горшках можно приобрести в среднем от 100 гривен", - говорится в сообщении.

В Гослесагентстве подчеркнули, что в этом году планируется реализовать более 500 тысяч новогодних елок. При этом отмечается, что заготовка елок производится по заявкам торговых организаций и потребителей.

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Согласно сообщению, в отрасли работают над тем, чтобы удовлетворить потребность в новогодних елках, не нанося вреда для леса.

"Сегодня на площади около 5 тысяч гектар созданы специальные плантации новогодних елок, где растет 14,1 млн штук хвойных деревьев", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство лесных ресурсов Украины запустило электронный реестр лесорубочных билетов и онлайн-карту рубок для контроля законности вырубки лесов.