В зоопарке Польши успешно адаптируют двух изъятых на границе тигров (видео)

Животных пристроили в разные зоопарки.

Реабилитация тигров: в польском зоопарке успешно адаптируют двух изъятых на границе животных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа польской границе задержали россиянина, пытавшегося незаконно перевезти в Беларусь 10 тигров (видео)

Тигров спасли на пересечении с Беларусью в конце октября. 32-летний россиянин вез их в Дагестан без надлежащих документов.

Выяснилось, что тигры находились в ужасных условиях: в небольших клетках было 10 животных, они не получали должного ухода и плохо питались. Один из тигров по дороге умер.

Животных пристроили в разные зоопарки. Смотрители зверинца неподалеку от северного города Члухув говорят, что сначала тигры даже боялись выходить на открытое пространство, но сейчас адаптировались в вольере, общаются с сотрудниками зооцентра и уже завоевали их любовь.