В зоопарке Польши успешно адаптируют двух изъятых на границе тигров (видео)
11:55, 19 ноября 2019Экология
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Животных пристроили в разные зоопарки.
В зоопарке Польши успешно адаптируют двух изъятых на границе тигров
Реабилитация тигров: в польском зоопарке успешно адаптируют двух изъятых на границе животных.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Тигров спасли на пересечении с Беларусью в конце октября. 32-летний россиянин вез их в Дагестан без надлежащих документов.
Выяснилось, что тигры находились в ужасных условиях: в небольших клетках было 10 животных, они не получали должного ухода и плохо питались. Один из тигров по дороге умер.
Животных пристроили в разные зоопарки. Смотрители зверинца неподалеку от северного города Члухув говорят, что сначала тигры даже боялись выходить на открытое пространство, но сейчас адаптировались в вольере, общаются с сотрудниками зооцентра и уже завоевали их любовь.
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