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В Днепре мужчина смастерил кошачий дом с сигнализацией и обогревом (видео)

13:38, 15 ноября 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Автор идеи – строитель по профессии. Создавал домик мужчина полтора месяца, каждый день тратил полтора часа в свободное от работы время.

Снаружи приют для котов напоминает настоящий человеческий дом из дерева и с зеленой мансардой, внутри есть даже обогрев. Электропитание поставляется с собственной квартиры владельца.

Всего на работу он потратил 2,5 тысячи гривень. Чтобы местные хулиганы не сломали дом котов – установили камеру наблюдения.

Как сообщал УНИАН, в зверинце Бельгии торжественно показали публике панденят-близнецов.

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Теги: #Днепр#кошки#защита животныхпогода в Днепре