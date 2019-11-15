В Днепре мужчина смастерил кошачий дом с сигнализацией и обогревом (видео)

Снаружи приют для котов напоминает настоящий человеческий дом из дерева и с зеленой мансардой, внутри есть обогрев.

37-летний житель Днепра смастерил кошачий дом с обогревом. Сейчас там живут трое бездомных кошек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Автор идеи – строитель по профессии. Создавал домик мужчина полтора месяца, каждый день тратил полтора часа в свободное от работы время.

Снаружи приют для котов напоминает настоящий человеческий дом из дерева и с зеленой мансардой, внутри есть даже обогрев. Электропитание поставляется с собственной квартиры владельца.

Всего на работу он потратил 2,5 тысячи гривень. Чтобы местные хулиганы не сломали дом котов – установили камеру наблюдения.

Как сообщал УНИАН, в зверинце Бельгии торжественно показали публике панденят-близнецов.