Львов стал первым городом в мире, где посчитали всех уличных котов

На улицах города гуляет 5 тыс. 992 бездомных кота.

Украинский Львов стал первым городом в мире, в котором посчитали количество всех уличных котов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета. Как отмечается, благодаря активному участию опекунов и волонтеров удалось выяснить, что на территории города живет 5 тыс. 992 уличных кота. Следующим шагом должна стать разработка городской программы, которая будет иметь целью безопасное сосуществование животных и людей, а также регулирования количества котов на улице гуманным путем.

"Впервые в мире Львов подсчитал котов-бродяг. Львовское коммунальное предприятие "Лев" ежегодно проводит работу по вакцинации, лечении и стерилизации кошек, живущих на улице. Подсчет помогает понять, достаточной ли является эта работа, как нам планировать ее в дальнейшем. Благодаря подсчету мы поняли, что до работы с бездомными котами надо включать частные клиники, чтобы остановить рост популяции. Поэтому мы продолжим идти путем стерилизации и максимального пристройству животных в семьи", — отметила директор ЛКП "Лев" Оксана Кошак.

Она также отметила, что коты-бездомные сосредоточены в спальных районах города, где их подкармливают.

Соучредитель Animal-ID.info Виктор Копач рассказал, что до подсчета присоединились 74 волонтера, которые работали в секторах по городу 5 дней.

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"В городе мы насчитали почти 6 тыс. котов, из них стерилизованных — почти 6%. До подсчета мы активно привлекали опекунов, которые знают котов в своем секторе и могли подсказать точную информацию о каждом из них. Почти 5% котов, живущих на улице, является потенциально проприетарными. Вероятнее всего, они просто отпущены на самовигул. Эту ситуацию можно решить, если в городе будет введена обязательная регистрация и идентификация домашних кошек", — рассказал Виктор Копач.

Он подчеркнул, что очень важным является количество котят, живущих на улице — это 13% от всего количества подсчитанных котов. "Такое количество малышей свидетельствует, что популяция будет расти, если этим вопросом не заниматься системно", — добавил Виктор Копач.

Со слов Оксаны Кошак, следующим важным шагом, который дает городу сделать проведенный подсчет, должна быть разработка городской программы по обращению с бездомными котами, которая добавит еще больше безопасности и комфорта и котам, и львовянам.

Олеся Лещинская, директор Four Paws Ukraine, отметила, что опыт Львова в подсчете животных является очень ценным для мира. Four Paws будет применять модель такую же, как во Львове, для подсчета бездомных животное в Румынии и Болгарии.

Как сообщал УНИАН, 26 - 30 июня в городе впервые прошел подсчет бездомных кошек. Он проводился по уникальным алгоритмом, разработанным в сотрудничестве с опекунами котов, на базе международной платформы Animal-ID.info. Партнером проекта подсчета уличных котов выступил глобальный фонд Four Paws Ukraine.