В оккупированном Крыму владелец зоопарка позволил убить 30 медведей

После отстрела медведей мужчина планирует убить также тигров и львов.

Владелец частного зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" в оккупированном Крыму позволил убить 30 медведей "с целью оптимизации".

Об этом пишут местные СМИ.

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Пока мужчина не решил, будет усыплять или убивать животных. Крымчанин предложил всем желающим их разобрать.

После отстрела медведей мужчина планирует убить также тигров и львов.

Предприниматель объяснил решение тем, что российские ветеринары не позволяют продолжать работу его сафари-парка, пишет Крым. Реалии.

"Мне надо думать, как парки будут существовать после закрытия, поскольку живут только за счет входной платы. У нас нет никаких госдотаций. Поэтому принято решение, что надо избавиться части коллекции, а именно - отстрел 30 медведей, которых готовили для парка медведей. Но с приходом России в Крым речь идет не об открытии новых парков, а о закрытии старых", – сказал он.

Отмечается, что ранее против него открыли производство за "прогулку со львами".

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2351, в случае принятия которого в Украине, в частности, будут запрещены эвтаназия бездомных животных, контрабанда диких животных, а также попрошайничество с животными.