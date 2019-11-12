Цирк без животных: несмотря на запрет суда, в Одессе продолжают эксплуатировать зверей

Зоозащитники будут требовать принудительного исполнения судебного решения.

Одесский цирк продолжает использовать диких животных на сцене, несмотря на запретительное предписание экологической инспекции и соответствующее решение суда.

Об этом заявил адвокат общественной организации "Отрытые клетки Украина" Светлана Руденко, сообщает "Радио Свобода".

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По ее словам, от Одесского цирка будут требовать выполнения судебного решения, которое вступило в силу 5 ноября.

"Невыполнение предписания – это административное правонарушение, небольшой штраф, а неисполнение судебного решения – это уже уголовная ответственность, статья 382 уголовного кодекса, штрафы намного больше", – заявила Руденко.

Зоозащитники говорят, что зафиксировали использование на арене Одесского цирка диких животных, включая тигра и медведя, а также морских котиков. Животные используются в рамках программы "Цирк на воде. Тайны Атлантиды", которую будут показывать до начала декабря.

В Одесском цирке утверждают – решение суда касалось исключительно акта Государственной экологической инспекции относительно условий содержания обезьян-капуцинов. Также, как заверил коммерческий директор цирка Юрий Горлачов, в цирке есть определенная юридическая стратегия, которую они пока не хотят обсуждать открыто.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд города запретил использовать животных в одесском цирке. Это первое подобное решение в Украине.