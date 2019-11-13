Олени эволюционируют в ответ на изменение климата – зоологи

Это один из немногих случаев, когда мы документировали эволюцию в действии, показывая, что она может помочь населению адаптироваться к потеплению, объяснили ученые.

Зоологи зафиксировали первые признаки эволюции живых существ в ответ на изменение климата – среди благородных оленей на шотландском полуострове.

Об этом пишет Independent.

Согласно исследованию эдинбургских ученых, генетические изменения оленей приводят к тому, что животные рожают каждый год немного раньше.

Читайте такжеВ Берлинском зоопарке впервые показали двух маленьких близнецов панды (видео)

Данные сравнили с имеющейся информацией за 1970-е годы.

В среднем, срок рождения наступал раньше со скоростью в три дня на 10 лет, отчасти – из-за влияния все более высокой температуры на поведение и физиологию оленей.

У самок, которые рожали в начале года, – больше потомков. Именно они годами передавали генами свой «репродуктивный успех», объясняют ученые. В результате эти гены стали более распространенными в популяции.

«Это один из немногих случаев, когда мы документировали эволюцию в действии, показывая, что она может помочь населению адаптироваться к потеплению», – заявил доктор Тимоти Боннет из Австралийского национального университета.

Зоологи отмечают, что все больше исследований указывают на влияние климатических изменений на живых существ во всем мире.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается ввести механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также установить ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.