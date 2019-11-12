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Во Вьетнаме впервые за 29 лет засняли оленя, который считался вымершим

11:47, 12 ноября 2019
Экология
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Последнего представителя этого вида убил охотник  в 1990 году \ скриншот с видео

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Вьетнамские олени принадлежат к виду Tragulus versicolor, передает ТСН со ссылкой на National Geographic. Они отличаются своими размерами: обычно они не больше кошки или большого кролика. Также они имеют длинные резцы, которые торчат изо рта, и сероватый мех на спинке. По данным ученых, последнего представителя этого вида убил охотник в1990 году.

Однако местные охотники рассказали специалистам, что видели похожих оленей в лесах, поэтому зоологи установили в разных точках камеры, чтобы попытаться заснять их.

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Теги: #Вьетнам#олень