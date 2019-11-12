Во Вьетнаме впервые за 29 лет засняли оленя, который считался вымершим
11:47, 12 ноября 2019Экология
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По данным ученых, последнего представителя этого вида убил охотник в 1990 году.
Последнего представителя этого вида убил охотник в 1990 году \ скриншот с видео
Во Вьетнаме камеры наблюдения засняли редкого оленя. Его считали вымершим и заметили снова впервые за 29 лет.
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Вьетнамские олени принадлежат к виду Tragulus versicolor, передает ТСН со ссылкой на National Geographic. Они отличаются своими размерами: обычно они не больше кошки или большого кролика. Также они имеют длинные резцы, которые торчат изо рта, и сероватый мех на спинке. По данным ученых, последнего представителя этого вида убил охотник в1990 году.
Однако местные охотники рассказали специалистам, что видели похожих оленей в лесах, поэтому зоологи установили в разных точках камеры, чтобы попытаться заснять их.
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