Во Вьетнаме впервые за 29 лет засняли оленя, который считался вымершим

По данным ученых, последнего представителя этого вида убил охотник в 1990 году.

Во Вьетнаме камеры наблюдения засняли редкого оленя. Его считали вымершим и заметили снова впервые за 29 лет.

Читайте такжеНа британском острове истребят гигантских мышей, чтобы спасти вымирающих альбатросов

Вьетнамские олени принадлежат к виду Tragulus versicolor, передает ТСН со ссылкой на National Geographic. Они отличаются своими размерами: обычно они не больше кошки или большого кролика. Также они имеют длинные резцы, которые торчат изо рта, и сероватый мех на спинке. По данным ученых, последнего представителя этого вида убил охотник в1990 году.

Однако местные охотники рассказали специалистам, что видели похожих оленей в лесах, поэтому зоологи установили в разных точках камеры, чтобы попытаться заснять их.