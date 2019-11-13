Парламент одобрил законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине

Согласно документу, предлагается с 1 января 2022 года запретить реализацию или распространение в Украине легких и сверхлегких пластиковых пакетов.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биорастворимых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2051-1 проголосовали 365 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Депутат Игорь Кривошеев (фракция «Слуга народа»), докладывая по законопроекту, отметил, что сейчас Украина утопает в мусоре. В среднем человек использует пакет 20 минут, после чего он разлагается до 500 лет. По данным депутата, ежегодно украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, а в ЕС этот показатель в среднем 90.

«Принятие закона будет способствовать модернизации производственных и технологических процессов, и стимулировать производство биопластика, а это в свою очередь улучшит состояние экологической безопасности и уменьшит долю отходов на территории всей страны», - сказал он.

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Член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Кирилл Нестеренко пояснил, что законопроект направлен на сокращение объема полиэтиленовых пакетов и ограничение их обращения.

«Для достижения этой цели предлагается с 1 января 2022 года запретить реализацию или распространение легких и сверхлегких пластиковых пакетов. В законопроекте 2051-1 предлагается также внедрить механизмы стимулирования развития производства биорастворимых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов», - пояснил депутат.

Заместители министра энергетики и защиты окружающей среды поддержали законопроект, но отметили, что в документе ко второму чтению необходимо урегулировать детали, касающиеся ответственности.

Как сообщал УНИАН, ранее в профильном министерстве призвали депутатов поддержать запрет реализации тонких пластиковых пакетов принятием законопроекта №2051-1.

17 октября Комитет по вопросам экологической политики и природопользования одобрил законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.