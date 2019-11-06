Названа еще одна версия массовой гибели рыбы в Херсонской области

Ученый Павел Кутищев поставил под сомнение первоначальную версию о том, что причиной массовой гибели рыбы был выброс сероводорода.

Значительное превышение предельно допустимой концентрации аммиака и вызванное потеплением изменение в фитопланктоне могли стать причиной гибели около двух миллионов особей рыбы возле песчаного карьера Херсонского морского торгового порта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе сегодняшнего заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности заявил заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Херсонского государственного аграрного университета Павел Кутищев.

Он поставил под сомнение первоначальную версию о том, что причиной массовой гибели рыбы был выброс сероводорода.

«Наши специалисты провели анализ проб воды в месте массовой гибели рыбы. Установлено, что содержание сероводорода там – 0,13-0,17 миллиграмма на литр. Для тарани, плотвы и красноперки (погибли в основном такие виды рыб) летальный исход может вызвать содержание сероводорода в 4 миллиграмма на литр. А вот аммиака в воде было – свыше 30 миллиграммов на литр, что может привести к таким печальным последствиям», - утверждает Кутищев.

По его словам, причиной такой высокой концентрации аммиака в днепровской воде могут быть естественные процессы.

«Аммиак – продукт разложения белка животного и растительного происхождения. Из-за аномально теплой погоды в этом году это разложение продолжается, что и привело к увеличению концентрации аммиака», - отметил ученый.

Он добавил, что теплая погода также стала причиной увеличения популяции фитопланктона – водорослей, жизнедеятельность которых приводит к уменьшению содержания кислорода в воде.

«К массовой гибели рыб привел комплекс факторов, дополнивших друг друга», - резюмировал Кутищев.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 ноября сотрудники Рыбинспекции зафиксировали резкий запах сероводорода в месте добычи песка возле карьера Херсонского морского торгового порта, в результате чего произошел массовый мор рыбы.

Директор департамента экологии и природных ресурсов Херсонской ОГА Юрий Попутько заявил, что выброс сероводорода, который произошел из-за нарушения технологического процесса при добыче песка, мог стать причиной массового мора рыбы.

На данный момент назначено проведение необходимых экспертиз воздуха, воды и почвы. Исследования будут проводить специалисты-экологи из Одесской области.

Полиция начала расследование по данному факту по ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод).