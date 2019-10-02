На берег острова в Атлантическом океане выбросились более 200 дельфинов (видео)
15:09, 02 октября 2019Экология
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Местные жители, туристы и работники центра океанографии пытались спасти животных, однако многие из них погибли.
На берег острова в Атлантическом океане свыше 200 дельфинов выбросились
Дельфины массово выбросились на берег в Атлантическом океане. Инцидент произошел у острова Боавишта (архипелаг Кабо-Верде в Атлантическом океане).
Всего выбросились около 200 дельфинов, 136 из них погибли. Местные жители, туристы и работники центра океанографии пытались спасти животных. Носили им воду и оттаскивали обратно в океан, но некоторые дельфины выбрасывались на берег снова.
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Ученые уже взяли пробы тканей погибших животных, чтобы попытаться установить причины того, что произошло.
Последний раз массовый выброс дельфинов был зафиксирован в ноябре 2018 года в Новой Зеландии.
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