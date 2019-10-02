На берег острова в Атлантическом океане выбросились более 200 дельфинов (видео)

Местные жители, туристы и работники центра океанографии пытались спасти животных, однако многие из них погибли.

Дельфины массово выбросились на берег в Атлантическом океане. Инцидент произошел у острова Боавишта (архипелаг Кабо-Верде в Атлантическом океане).

Всего выбросились около 200 дельфинов, 136 из них погибли. Местные жители, туристы и работники центра океанографии пытались спасти животных. Носили им воду и оттаскивали обратно в океан, но некоторые дельфины выбрасывались на берег снова.

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Ученые уже взяли пробы тканей погибших животных, чтобы попытаться установить причины того, что произошло.

Последний раз массовый выброс дельфинов был зафиксирован в ноябре 2018 года в Новой Зеландии.