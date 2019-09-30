PledgeForPlanet - новая инициатива компании Mars усиливает действия по борьбе с изменением климата



Компания Mars запустила инициативу #PledgeForPlanet которая должна усилить борьбу с изменением климата. В поддержку наиболее амбициозной цели Парижского соглашения, принятой ООН в 2015 году, - ограничить поднятие глобальной температуры до 1,5 градусов Цельсия - компания Mars обязуется сократить выбросы парниковых газов от своих прямых операций.

Эти обязательства являются частью глобальной цели компании Mars - к 2040 году достичь использования 100% возобновляемой энергии в своей деятельности. Уже сейчас более половины электроэнергии, использует компания Mars, поступает из возобновляемых источников, а в таких странах, как США, Великобритания, Мексика и, вскоре, Австралия этот показатель составляет 100%.

Ранее компания Mars объявила, что планирует инвестировать 1 млрд. долларов в реализацию Плана устойчивого развития следующего поколения для ускорения борьбы против ряда глобальных угроз. Основываясь на рекомендациях ученых по поддержке здоровой экологической ситуации на планете, Mars планирует максимально снизить уровень выбросов парниковых газов, сократить использование ресурсов и уменьшить количество отходов во всей цепочке поставок и производства.

Компания Mars не ограничивается рамками собственного бизнеса, но и призывает партнеров, поставщиков и граждан взять на себя обязательства защитить планету и решить причины климатических изменений. План компании включает сокращение общих выбросов парниковых газов через цепочку поставки на 27% до 2025 года и на 67% к 2050 году.

Президент компании Mars Грант Ф. Рид сказал: «Изменение климата - реальная и ощутимая угроза для общества. Бизнес, мы поставили амбициозные цели, чтобы помочь достичь целей устойчивого развития, изменив способ нашей деятельности. Мы также вдохновлены молодежным движением, требует действий ради климата и отдает должное роли каждого человека для достижения изменений. С помощью инициативы #PledgeForPlanet мы призываем к простым ежедневных действий, которые каждый может принять сегодня, чтобы помочь создать лучшее завтра ».

Картер Робертс, президент и генеральный директор Всемирного фонда дикой природы (WWF): "Если речь идет о лидерстве в отстаивании действий по противодействию климата и решению климатического кризиса, то мало кто из компаний имеет более длительный опыт, чем Mars, и новая инициатива подчеркивает эту преданность. Mars привлекает внимание мира к тому, что мы должны ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов, и направляет на это все усилия, меняя свою операционной деятельности и привлекая партеров по цепочке поставок. WWF будет продолжать работать с Mars для достижения этих амбициозных сокращений выбросов и поставленных целей".