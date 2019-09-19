В Украине могут начать производство eco-friendly бумаги из опавших листьев

Технологию предложил украинский школьник, а ныне студент Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Валентин Фречка.

В Украине вскоре могут начать производство eco-friendly бумаги из опавших листьев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, технологию предложил украинский школьник, а ныне студент Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Валентин Фречка.

Он сообщил, что на днях технология изготовления бумаги из опавших листьев RE-leaf успешно прошла испытания на специализированном оборудовании и готова к работе в «масштабных условиях».

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«Мы подтвердили эффективность использования листьев в качестве заменителя древесины. Мы изготовили бумагу на специализированном оборудовании, которое показало, что бумага действительно качественная», - сообщил исследователь.

По его словам, сейчас необходимо усовершенствовать некоторые детали, но в целом уже скоро можно будет говорить о первой в мире линии по переработке опавших листьев в бумажную продукцию.

Ранее Фречка благодаря своему проекту получил «золото» на Международной олимпиаде по экологии в Кении, Олимпиаде гениев в США, а также стал финалистом фестиваля инноваций МОН.