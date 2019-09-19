Мусорные войны: Индонезия вернула нескольким странам 547 контейнеров отходов (видео)

Причина принятого решения – нарушение договоренностей.

Индонезия вернула обратно в США, Австралию, Новую Зеландию, Испанию, Бельгию и Британию 547 контейнеров с 8 тысячами тоннами отходов.

Читайте такжеКиев мусорный: журналисты выясняли, из-за кого жители Харьковского массива страдают от выбросов завода (видео)Как говорится в сюжете ТСН, причина возврата мусора – нарушение договоренностей. Отмечается, что эти страны вместо макулатуры привезли в Индонезию то, что не подлежит переработке: пластик, грязные подгузники и электронику с токсичными веществами.

Последние несколько месяцев индонезийцы значительно усилили контроль над импортируемым мусором, потому что говорят: не хотят, чтобы их страна превратилась в полигон для отходов из-за рубежа.

С июля тамошняя власть вернула более двух тысяч контейнеров с мусором, значительная часть которых была отправлена во Францию, Германию, Соединенные Штаты, Австралию и Гонконг.

Как ранее сообщал УНИАН, полигоны для мусора в Украине будут строить по-новому.