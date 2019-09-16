Украина планирует отменить мораторий на экспорт леса - торговый представитель

Кроме запрета на экспорт леса в Украине существует проблема с его контрабандой, которую также планируют решить совместно с ЕС.

Украина планирует реформировать отрасль лесного хозяйства до той степени, чтобы отменить мораторий на экспорт леса-кругляка.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью «Европейской правде».

В частности, Качка прокомментировал арбитраж, который идет между Украиной и ЕС относительно моратория на экспорт леса-кругляка. Существование такого моратория противоречит соглашению о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

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«Здесь хорошей новостью является указ президента о плане мероприятий по реформированию в сфере лесного хозяйства. Предусмотренные в нем меры должны привести к устранению проблемы, которая есть в наших отношениях (с ЕС — ред.). Мы готовы реформировать лесное хозяйство до такого уровня, в котором можно отменять мораторий», — заявил Качка.

Он также отметил, что кроме запрета на экспорт леса в Украине существует проблема с его контрабандой, которую также планируют решить совместно с ЕС. В частности, новое правительство планирует работать совместно с Евросоюзом над уменьшением контрабандных потоков, привлечением европейских инвестиций в развитие украинской лесозаготовки и выращивание леса.

6 февраля правительство утвердило всех украинских представителей в арбитражном суде, который должен рассматривать вопрос об отмене моратория на экспорт леса.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщала, что мораторий на экспорт леса «не дает никакого результата».

«По данным Госстата, мы не экспортируем лес-кругляк. В то же время, согласно данным европейских структур, они импортируют от нас определенное количество необработанной древесины», — сообщала вице-премьер.

Отметим, что Украина ввела запрет (мораторий) на экспорт необработанной древесины в ЕС в 2015 году с целью борьбы с незаконной вырубкой карпатских лесов. В то же время, с тех пор Украина стала крупнейшим экспортером нелегальной древесины в Евросоюз.

Ранее журналисты сообщали, что Евросоюз может начать арбитражный и судебный процесс против Украины с целью отмены моратория на экспорт леса-кругляка. Соответствующее предупреждение направил еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.