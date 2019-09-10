Украинские полярники нашли в Антарктиде "потерянную" ледниковую пещеру (фоторепортаж)

Найденная пещера имеет три этажа и около 200 метров ходов.

Украинские полярники нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она втрое больше, чем считалось ранее, и имеет несколько озер и реку.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Поисками занимались участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЕ), которые ныне находятся в летней "зимовке" на станции Академик Вернадский.

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"Еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где расположена украинская станция, ледяную пещеру. Вход в нее был с противоположного от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило. Поэтому мы решили заняться поисками входа в пещеры. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея – домика Ворде – нам повезло: мы нашли вход в "затерянную" пещеру", – рассказал руководитель 24-й УАЕ Игорь Дикий.

Находка сильно удивила полярников: оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее.

Общая длина ходов – около 200 метров, они расположены в 3 этажа.

На нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода – огромный зал. Он высотой 12 м (почти как четырехэтажный дом), шириной 8 м и длиной 30 метров. В этом зале обнаружили подледниковую реку и два озера, из которых ученые отобрали воду и лед для гидрохимического анализа и для дальнейших исследований относительно наличия вирусов и бактерий по их экологическим ДНК.

Образцы льда будут сохранены для более подробного анализа в лабораториях Украины.

Кроме этого, на глубине около 20 метров от поверхности в одной из ледовых глыб полярники нашли перо птицы. Оно имеет достаточно широкое опахало – то есть точно не принадлежит пингвину. Чье это перо и сколько ему лет, исследователи еще должны выяснить. Для этого образцы пера тоже планируют доставить в Украину во время возвращения экспедиции.