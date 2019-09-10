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Китаец взял на воспитание обезьянку, которую нашел раненой во своем дворе (видео)

12:34, 10 сентября 2019
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Сначала фермер хотел отдать макаку в ветцентр, но впоследствии решил растить ее самостоятельно. Регулярно кормит ее молочной смесью и лечит перебитую лапку.

Хвостатый очень быстро освоился во дворе и подружился с котами и собакой.

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Теги: #Китай#обезьяны