Китаец взял на воспитание обезьянку, которую нашел раненой во своем дворе (видео)
12:34, 10 сентября 2019Экология
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Мужчина регулярно кормит ее молочной смесью и лечит перебитую лапку.
В Китае мужчина нашел раненую обезьянку на своем дворе.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Сначала фермер хотел отдать макаку в ветцентр, но впоследствии решил растить ее самостоятельно. Регулярно кормит ее молочной смесью и лечит перебитую лапку.
Хвостатый очень быстро освоился во дворе и подружился с котами и собакой.
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