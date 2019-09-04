Крымский мост все больше проседает, экологические проблемы неизбежны - соцсети
08:12, 04 сентября 2019Экология
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В сети пишут об экологических проблемах из-за Крымского моста.
О проседании Крымского моста эксперты предупреждали не раз / twitter.com/Cold_winter_sun
Крымский мост все больше проседает, что приводит к серьезным экологическим проблемам.
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Об этом пишет блогер "Станция Крым" в Twitter и добавляет, что со "стройкой века" постоянно случаются ЧП.
"Создается впечатление, что Крымский мост создан не для удобства, а для того, чтобы уничтожить все на пути. С ним постоянно происходят казусы. Путинский проект уже достался Черного моря. Мост все больше проседает, и глубина пролива уменьшается, это приводит к огромным экологическим проблемам", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Азовском море из-за Крымского моста произошла природная катастрофа - массово вымерли медузы-корнерот.
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