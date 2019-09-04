Крымский мост все больше проседает, экологические проблемы неизбежны - соцсети

В сети пишут об экологических проблемах из-за Крымского моста.

Крымский мост все больше проседает, что приводит к серьезным экологическим проблемам.

Читайте такжеВлюбленные россияне повесили на Крымском мосту замок-сердечко и поплатились (видео)

Об этом пишет блогер "Станция Крым" в Twitter и добавляет, что со "стройкой века" постоянно случаются ЧП.

"Создается впечатление, что Крымский мост создан не для удобства, а для того, чтобы уничтожить все на пути. С ним постоянно происходят казусы. Путинский проект уже достался Черного моря. Мост все больше проседает, и глубина пролива уменьшается, это приводит к огромным экологическим проблемам", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Азовском море из-за Крымского моста произошла природная катастрофа - массово вымерли медузы-корнерот.