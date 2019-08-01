В Азовском море из-за Крымского моста произошла природная катастрофа (фото, видео)
12:25, 01 августа 2019Экология
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На фото видно, что на берег вынесло огромное количество мертвых медуз.
На берег вынесло огромное количество мертвых медуз / Facebook Bogdana Cherniavskaya
В Азовском море массово вымерли медузы-корнерот, которые последнее время регулярно атаковали отдыхающих.
Об этом в Facebook cообщила юрист Богдана Чернявская, опубликовав подтверждающие фото и видео с отдыха вблизи Геническа Херсонской области.
Facebook Alla Kovalchuk
"Как вы понимаете, это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние", – написала она.
На фото видно, что на берег вынесло огромное количество мертвых медуз. По словам Чернявской, из-за этого пляж был закрыт и отдыхающим запретили купаться из-за опасности для здоровья.
Facebook Bogdana Cherniavskaya
Facebook Bogdana Cherniavskaya
Азовское море заполонили мертвые медузы
Как сообщал УНИАН, власти Одессы назвали вероятную причину оползня на пляже.
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