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В лондонском зоопарке ученые начали эксперимент по получению энергии из растений (видео)

11:19, 27 июня 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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К курчавому папоротнику они подсоединили провода. Растение во время фотосинтеза производит сахара. Они попадают в почву и разрушаются бактериями. Именно тогда и выделяется энергия, которую аккумулируют специальные приборы.

Пока произведенной курчавым папоротником энергии недостаточно для самостоятельной фотосессии. Первые селфи, растение сможет сделать лишь через две недели.

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Теги: #Лондон#зоопарк#растения#альтернативные источники энергии