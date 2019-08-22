Рождество под угрозой: во Франции из-за жары засохли 80% елок, выращеных специально к праздникам (видео)

Рождественские елки растут по несколько лет, поэтому их дефицит будет ощущаться не только на это Рождество и не только во Франции.

Из-за экстремальной летней жары во французском департаменте Вогезы засохли 80% елок, которые специально выращивали под Рождественские праздники.

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Как говорится в сюжете ТСН, за четыре месяца до католического праздника на фермах почти не осталось специально посаженных деревьев. Все из-за нехватки воды для полива.

Рождественские елки растут по несколько лет, поэтому их дефицит будет ощущаться не только на это Рождество и не только во Франции. Ведь страна выращивает по 6 миллионов елок в год и является одним из крупнейших их поставщиков после Германии и Дании.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным ООН, Земля теряет способность поддерживать существование человечества за глобальное потепление.