Земля теряет способность поддерживать существование человечества из-за глобального потепления

Нагревание планеты приводит к засухе, потери сельскохозяйственной земли и пожаров.

Климатический кризис вредит способности земли поддерживать существование человечества. Накапливаются риски, которые становятся все более строгими с ростом глобальной температуры. Об этом свидетельствует отчет ООН, который составили ученые мирового уровня.

Как сообщает The Guardian, из-за глобального потепления участились засухи, эрозии почв, а также лесные пожары. По его вине урожайность в тропических регионах падает, а вечная мерзлота на полюсах Земли тает, — говорится в отчете Международной панели по климатическим изменениям (IPCC). Дальнейшее нагревание приведет к беспрецедентным климатическим условиям на низких высотах, что может привести к усилению голода, миграции. Большие северные леса будут тоже страдать больше.

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Отчет, принятый правительствами по всему миру, четко указывает на то, что человечество стоит перед жестким выбором между порочным кругом и спасением. Сохранение массовой вырубки лесов и больших выбросов парниковых газов от большой популяции скота, а также других интенсивных фермерских практик, ухудшит климатический кризис. А значит глобальное потепление еще больше будет вредить почвам.

Однако, если сейчас пойти на шаги, которые позволят грунтам и лесам восстановиться и связать углерод, а также если сократить объемы продовольственных отходов и потребления мяса, это может серьезно помочь в противодействии климатическим изменениям. Также в отчете IPCC указано, что это пойдет на пользу человеческому здоровью, сократит бедность и уменьшит масштабные потери диких видов по всей планете.