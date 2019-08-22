Супруги из Винницкой области спасли аиста от стаи уличных псов (видео)

Сможет ли птица снова подняться в небо, можно будет узнать только сделав рентген.

Супруги из Винницкой области спасли аиста, на которого в поле напали бездомные собаки.

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Как говорится в сюжете ТСН, Татьяна Чекотун вместе с мужем отогнали собак и забрали аиста домой. Кроме ран, у него было сломано крыло. Пернатого перевязали и накормили.

Через несколько дней аисту стало лучше, у него появился аппетит - сейчас его кормят куриными шейками, сердечками и желудочками.

Позже Татьяна разместила фото в соцсетях, чтобы люди посоветовали, куда лучше пристроить раненую птицу. Помочь вызвался волонтер Александр Островский.

Сможет ли птица снова подняться в небо, можно будет узнать только сделав рентген, отмечает Александр. Впрочем, говорит он, надежда всегда есть. Сейчас парень забрал птицу в приют на Житомирщине, где его смогут обследовать. Именно там аиста оставят на проживание, если не удастся восстановить возможность летать.

Волонтер отмечает: даже если аист не сможет летать, у него все равно будет шанс создать семью, но для этого нужны благоприятные условия.

Как сообщал УНИАН, ранее на Черниговщине спасли трех аистов, гнездо которых разрушила непогода.