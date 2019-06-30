На Черниговщине спасли трех птенцов-аистов, гнездо которых разрушила непогода (фото)

Птиц приютили местные жители, аистят поместили в специальный вольер.

В Борзнянском районе Черниговской области местные жители спасли трех аистят, гнездо которых разрушила непогода. Об этом сообщила в сети Facebook местная жительница Любовь Кузьмич.

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По ее информации, во время бури упало дерево с гнездом аистов, в котором находились трое птенцов. "Благодаря неравнодушию прохожих аистят откопали из грязи, и спасли им жизнь, но потом встал вопрос - куда их девать?", - рассказала женщина.

Она забрала птиц к себе, однако призналась, что не имеет столько рыбы, чтобы их прокормить и другого корма для аистят. За день они съели 1,5 кг рыбы и еще несколько лягушек, специально для них пойманных.

Кузьмич в социальной сети обратилась за помощью - "возможно, кто-то может забрать их к себе или отдать лучше птенцов в Менский зоопарк". На ее обращение ответили.

Позже женщина сообщила, что аистят забрали жители Борзны. Птиц поместили в специальный вольер.

"Рада, что они нашли свой дом", - написала Кузьмич.

Ранее в Румынии пожарные спасли из горящего гнезда семью аистов.