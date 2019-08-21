Ученые предупредили об угрозе радиационной катастрофы со стороны КНДР

Больше 16 лет северокорейское предприятие сливает радиоактивные отходы в реку, впадающую в Желтое море.

Ученые предупредили о существовании угрозы радиационной катастрофы со стороны Северной Кореи.

Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно данным со спутниковых снимков, как минимум 16 лет заводы в городе Пхенсане сбрасывают в воду отходы с радиоактивным радием и другими тяжелыми металлами.

Читайте такжеРоссия включила две станции по измерению уровня радиации после огласки в СМИ

Специалисты утверждают, что радиоактивные отходы уранового предприятия несут смертельную опасность. Поэтому как минимум 400 тысяч человек в окрестностях зараженной реки и Желтого моря подвергаются риску заболеть раком и другими смертоносными заболеваниями.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Российской Федерации, на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинского залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельск, произошел взрыв.

Он сопровождался человеческими жертвами и краткосрочным повышением радиационного фона.

Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии - в норме.

Однако, датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона в российском городе Северодвинск (Архангельская область). Также, район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.