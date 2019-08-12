Стало известно, несут ли угрозу экологии Украины взрывы на военном полигоне вблизи Архангельска

Взрывы на военном полигоне вблизи Архангельска предварительно не угрожают Украине радиологическими последствиями.

По предварительной оценке доступных источников, результаты взрывов на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области (РФ) не угрожают территории Украины радиологическими последствиями, требующими принятия мер защиты и безопасности для граждан, имущества и окружающей среды.

Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

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По информации ведомства, состав источников выбросов, их количество, активность, форма применения, мощность взрыва и продолжительность пожара на сегодня достоверно не известны. При этом, доступные для анализа экспертные мнения позволяют предположить, что в результате взрыва произошло разрушение и рассеяние «изотопных источников питания», что привело к краткосрочному повышению радиационного фона (до 2 мкЗв-ч на расстоянии 40 км к востоку от места происшествия).

«Такое событие не является ядерным взрывом, не должно сопровождаться появлением радиоактивного йода-131, и, с учетом расстояния и данных метеопрогноза, не угрожает территории Украины радиологическими последствиями, требующими принятия мер защиты и безопасности для граждан, имущества и окружающей среды», - сказано в сообщении.

Госатомрегулирования отмечает, что подобные ситуации относятся к IV категории аварийной готовности - что касается всех государств и юрисдикций и заключается в принятии мер защиты и реагирования на действия и деятельности, которые могут привести к возникновению ядерной или радиационной аварийной ситуации в любом непредсказуемом месте.

Сообщается, что в этих обстоятельствах Госатомрегулирования во взаимодействии с украинским Гидрометцентром ГСЧС, службами радиационной безопасности «НАЭК« Энергоатом », ГСП «Экоцентр», экспертами Национальной академии наук Украины осуществляет оценку и прогноз развития ситуации с целью проверки способности к реагированию на подобные события, способности своевременной диагностики и выявления повышенных уровней радиации неизвестного происхождения.

Пресс-служба сообщает, что продолжается анализ доступной информации и ожидаются данные с объектовых и ведомственных cистем радиационного мониторинга, с 9 августа 2019 системы переведены в режим дополнительных наблюдений за содержанием аэрозолей в воздухе и выпадений на грунт.

«По прогнозу Украинского Гидрометцентра ГСЧС, в зону несущественного риска по траектории движения воздушных масс попадает восточная часть Луганской области, при этом каких-либо изменений радиационного фона (гамма-излучение) не ожидается», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Российской Федерации, на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинском залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельск, произошел взрыв, сопровождавшийся человеческими жертвами и краткосрочным повышением радиационного фона.

Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии - в норме.