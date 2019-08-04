На Херсонщине задержали браконьеров с незаконным уловом на 250 тысяч гривень (фото, видео)

Полицейские изъяли у злоумышленников более 7 тысяч особей бычка.

Вблизи города Геническ Херсонской области правоохранители задержали двух граждан, которые ловили рыбу незаконными орудиями лова. Вред, причиненный окружающей среде браконьерами, достигает 250 тысяч гривень.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполициив Херсонской области, полицейские изъяли 50 единиц незаконных орудий лова и более 7000 штук бычка. Также у браконьеров изъята лодка с двигателем.

Против задержанных открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом». Проводится досудебное расследование.

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