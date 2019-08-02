В двух городах Крыма фиксируют повышенное загрязнение воздуха

Загрязнение атмосферного воздуха зафиксировано в Армянске и Красноперекопске.

Специалисты крымского Гидрометцентра зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Армянске и Красноперекопске, находящихся в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Так, в Армянске по данным наблюдений двух стационарных постов (определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород) в городе отмечен стандартный индекс (СИ) взвешенных веществ равный 2 (повышенный). Для оксида углерода СИ равный 1. Для хлористого водорода СИ равный 2 (повышенный). Для фтористого водорода СИ равный 1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный, отметили в гидрометцентре.

Читайте такжеВ оккупированном Коктебеле произошла экологическая катастрофа

В Красноперекопске также по данным наблюдений двух стационарных постов (определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород, хлористый водород) в указанные периоды отмечен СИ взвешенных веществ равный 2 (повышенный). Для оксида углерода СИ равный 1. Для хлористого водорода СИ равный 4 (очень высокий). Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный, заключили специалисты.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа 2018 года в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание. 4 сентября оккупационные власти Крыма объявили о закрытии завода Крымский титан в связи с выбросом токсичных веществ в воздух в Армянске и окрестностях.

10 октября жители Армянска снова начали сообщать о химических выбросах в воздух. Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

Последствия экологической катастрофы наблюдались и на территории граничащей с Крымом Херсонской области.