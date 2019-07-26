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Умерла старейшая в мире горилла

23:50, 26 июля 2019
Экология
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REUTERS

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«Мы с печалью объявляем о смерти Труди - гранд-дамы зоопарка Литл-Рока. Труди в 63 года была старейшей в мире западной равнинной гориллой, содержавшейся в неволе», - сообщили сотрудники зоопарка.

Они отметили, что им будет не хватать ее.

Горилла обитала в зоопарке около 31 года и была единственной, родившейся на воле, а затем пойманной.

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Теги: #зоопарк#обезьяны