Умерла старейшая в мире горилла
23:50, 26 июля 2019Экология
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Горилла обитала в зоопарке около 31 года и была единственной, родившейся на воле, а затем пойманной.
REUTERS
Самая старая в мире горилла, содержащаяся в неволе, умерла в 63 года в американском зоопарке в городе Литл-Рок.
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«Мы с печалью объявляем о смерти Труди - гранд-дамы зоопарка Литл-Рока. Труди в 63 года была старейшей в мире западной равнинной гориллой, содержавшейся в неволе», - сообщили сотрудники зоопарка.
Они отметили, что им будет не хватать ее.
Горилла обитала в зоопарке около 31 года и была единственной, родившейся на воле, а затем пойманной.
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