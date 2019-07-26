Рекордная жара в Европе угрожает леднику в Гренландии - ООН

Ледяной покров Гренландии является ключевой частью мировой климатической системы, его таяние приведет к повышению уровня моря и климатическим изменениям.

Рекордная волна жары, которая охватила часть Европы, вероятно, движется к Гренландии, где может угрожать частям второго по величине ледникового щита в мире, заявляет ООН.

Горячий воздух движется вверх из Северной Африки, что привело к превышению европейских температурных рекордов 25 июля на 2, 3 или 4 градуса Цельсия, заявила представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис. По ее словам, это «абсолютно невероятно». Об этом сообщает "Радио свобода".

Нулліис заявила в Женеве 26 июля, что, «согласно прогнозам ... атмосферный поток сейчас будет транспортировать эту жару к Гренландии». Это может привести к активному таянию льда, как это было в Гренландии в 2012 году.

«Мы не знаем, будет ли преодолен рекорд 2012 года, но показатели близки», – сказала она.

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Ледяной покров Гренландии является ключевой частью мировой климатической системы, его таяние приведет к повышению уровня моря и климатическим изменениям.

В последние недели лед Гренландии быстро тает, сказала Нуллис, ссылаясь на данные датского климатолога.

«Только в июле 160 миллиардов тонн льда исчезли из-за таяния. Это примерно эквивалент 64 миллионов бассейнов олимпийских размеров», – заявила пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации.

25 июля в нескольких европейских городах были установлены рекорды жары. В частности, в Париже было 42,6 градуса по Цельсию. В Бельгии, Германии, Люксембурге и Нидерландах также зафиксировали новые рекордные показатели – 41,8, 41,5, 40,8 и 40,7 градуса по Цельсию соответственно.

В Британии зафиксировали самую высокую температуру за июль – 38,1 градуса по Цельсию.