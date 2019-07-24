Новоизбранная Верховная Рада: какой реформы экологи ждут от депутатов

В первую очередь нужно продолжить и завершить систему государственного экологического мониторинга.

Экологи ждут от новых депутатов внедрения экологического мониторинга

Экологи подготовили комплекс решений для новоизбранных депутатов. Отмечают: стране нужен системный подход к решению экологических проблем. Среди ожидаемых шагов - введение обязательного экологического мониторинга, сообщает "5 канал".

По словам президента всеукраинской общественной организации "Живая планета" Светланы Берзиной, внедрение экологического мониторинга позволит получать реальные данные по выбросам и другими показателями.

"В первую очередь нужно продолжить и завершить систему государственного экологического мониторинга для того, чтобы мы собирали валидные данные по всем регионам", – заявила Берзина.

При этом, по словам экологов, критическим является не допустить промедления в введении данной реформы.

"Надо закончить эту реформу, или начать новую, потому что в рамках реформ правоохранительных органов и экологической инспекции у нас получается так, что вообще никто ничего не может проверять и фиксировать нарушения, если они даже есть", - заявила Лампика.

От новых правящих элит экологи ждут конкретных шагов, а не политического пиара на тему экологии, к которому за последнее время привыкли.