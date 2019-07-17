На Чернобыльской АЭС начал работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов

В процессе переработки жидкие отходы путем цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы, которые являются более безопасной формой хранения РАО.

На площадке Чернобыльской атомной электростанции в Киевской области начал работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов, сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

«На ЧАЭС начал работу завод по переработке жидких РАО. За первую неделю эксплуатации завода по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО), который расположен на промышленной площадке ГСП «Чернобыльская АЭС», успешно переработано 2755 кг жидких радиоактивных отходов (кубового остатка)», - сказано в сообщении.

Читайте такжеНовые ГЭС vs сохранение природы и туризма: Как активисты Днестр спасали

По словам специалистов ГСП «ЧАЭС», в процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий и, в результате, путем цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы, которые являются более безопасной формой хранения и захоронения РАО.

Как отметили в ведомстве, 34 упаковки, образовавшиеся в результате переработки, находятся в зале выдержки на промплощадке ЧАЭС. После выдержки и проведения радиационного контроля на соответствие критериям приемки на захоронение упаковки будут направлены на захоронение в специально оборудованное приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов.

«На сегодняшний день происходит поэтапное освоение его проектной мощности. Постепенно завод должен выйти на переработку 42 упаковок - бочек емкостью 200 литров - в сутки. При бесперебойном функционировании завода на протяжении всех 250 рабочих дней, это 10,5 тыс. упаковок в год», - цитирует пресс-служба председателя ГАЗО Виталия Петрука.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины выдала лицензию на соответствие строительным нормам заводу по переработке жидких радиоактивных отходов.

Справка УНИАН. Проект завода по переработке жидких радиоактивных отходов был утвержден распоряжением Кабинета министров Украины в 2001 году. Завод по переработке жидких радиоактивных отходов расположен в зоне отчуждения ЧАЭС.

В 2014 году было завершено строительство завода и проведены комплексные испытания, но в связи с введением в действие новых строительных норм возникла необходимость реконструкции систем противопожарной защиты, защиты от молний и выполнения работ по утеплению наружных стен, что требовало времени и соответственно вызвало задержку в вводе объекта в эксплуатацию.

Радиоактивные отходы – это отходы, которые не имеют хозяйственной ценности, содержат радиоактивные изотопы химических элементов и являются источником радиоактивного излучения. Они образуются в результате работы атомной энергетики, военных программ, а также после завершения эксплуатации другого оборудования, которое содержит источники ионизирующего излучения.