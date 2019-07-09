В Китае родились самые тяжелые в мире пандочки-близнецы (видео)
10:32, 09 июля 2019Экология
97 0
Более двухсот граммов каждая.
В провинции Сычуань родились самые тяжелые в мире панды-близнецы
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Харьковском экопарке показали новорожденного кенгуру-альбиноса (фото, видео)
Более двухсот граммов каждая. Для одновременного рождения панд - это рекордный вес. Мать малышей - панда Абао, родилась в США. Но шесть лет назад ее вернули в Китай.
Ветеринары обследовали и мать, и новорожденных детенышей - они чувствуют себя хорошо.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter