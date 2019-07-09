В Китае родились самые тяжелые в мире пандочки-близнецы (видео)

Более двухсот граммов каждая.

В провинции Сычуань родились самые тяжелые в мире панды-близнецы

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Более двухсот граммов каждая. Для одновременного рождения панд - это рекордный вес. Мать малышей - панда Абао, родилась в США. Но шесть лет назад ее вернули в Китай.

Ветеринары обследовали и мать, и новорожденных детенышей - они чувствуют себя хорошо.