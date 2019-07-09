цей матеріал доступний українською

В Китае родились самые тяжелые в мире пандочки-близнецы (видео)

10:32, 09 июля 2019
Экология
97 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Харьковском экопарке показали новорожденного кенгуру-альбиноса (фото, видео)

Более двухсот граммов каждая. Для одновременного рождения панд - это рекордный вес. Мать малышей - панда Абао, родилась в США. Но шесть лет назад ее вернули в Китай.

Ветеринары обследовали и мать, и новорожденных детенышей - они чувствуют себя хорошо.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#панды в Китае