Каждые пять минут из-за пластика умирает чайка: по всей Украине проходит акция "День без полиэтилена"

В Украине 6 тысяч официальных свалок, но которых сегодня накопилось более 12,5 млрд тонн отходов.

Сегодня, 3 июля, Украина вместе со всем миром отмечает день отказа от полиэтиленовых пакетов.

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Организаторы международного дня отказа то полиэтиленовых пакетов считают, что это уникальная возможность разнести весть о том, что мир может обойтись и без этих изделий. В нынешнем году акция проходит в 10-й раз. Отмечают этот день и в Украине. Еще в прошлом месяце Министерстве экологии и природных ресурсов призвало жителей страны на один день отказаться от пластиковых пакетов. Однако это лишь верхушка айсберга. Борьба с пластиковым загрязнением ведется по всему миру ежедневно, и порой весьма жесткими методами.

Если многие пластиковые изделия можно повторно переработать, то тонкий полиэтиленовый пакет - нельзя. И в целом, в Украиней сейчас просто нет мощностей для переработки пластика. Ежемесячно в страну импортируется 10 тысяч тонн сырья для пластиковых изделий. Практически сейчас мы можем переработать после использования только 10% этой массы. Все остальное будет веками валяться на неофициальных свалках в лесополосах, на берегах водоемов и в воде. Крупные виды птиц принимают яркие частицы пластика за еду и гибнут, заполняя им желудок. В экологически здоровой среде эти птицы живут 40-50 лет. Сегодня более 30% из них погибают, не дожив и до 10 лет. Каждые пять минут в стране умирает чайка, наглотавшись пластика.

В Украине 6 тысяч официальных свалок, но которых сегодня накопилось более 12,5 млрд тонн отходов. Это Эверест из мусора! Но добавьте к нему еще 35 000 неофициальных свалок. Они занимают приблизительно 14 тысяч кв. км, это больше, чем территория Закарпатской области. У нас все заповедные территории вместе взятые составляют всего около 9% от территории страны. А свалки более 11%. И на каждого украинца в 2018 году прибавилось по 8,5 тонн мусора.