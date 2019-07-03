"День без полиэтилена": почему стоит отказаться от пластиковых пакетов (видео)

В среду, 3 июля, в Киеве в рамках Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов будет проходить акция "День без полиэтилена". Власти столицы приглашают присоединиться всех неравнодушных жителей города к такому полезному мероприятию.

3 июля отмечают Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. В этом году украинцев приглашают присоединиться к акции "День без полиэтилена".

В этот день предлагают заменить пластиковые пакеты бумажными или использовать эко-сумки и вязаные авоськи.

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Цель такой акции - привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления одноразового пластика. Присоединиться к акции могут как потребители и общественные организации, так и супермаркеты, магазины и рынки.

По данным ООН, ежегодно в мире используют 5 триллионов полиэтиленовых сумок. При этом ежегодно в океан попадает 8 миллионов тонн пластиковой тары - в том числе и пакетов. Морские жители глотают кусочки пластика, что затем приводит к их смерти.

Также в среднем каждый человек в мире съедает 50 тысяч частиц пластика ежегодно. А если постоянно пить воду из пластиковой тары, то показатель будет выше как минимум втрое. Пластик в организме человека может привести к многих заболеваний.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года Киевсовет утвердил проект, которым предлагалось ограничить использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в магазинах.