На пороге спасения планеты: создан биопластик, способный разлагаться в океане (видео)
11:17, 07 июня 2019Экология
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Себестоимость сырья, говорят ученые, около одного доллара за килограмм.
Экологический изобретение: ученые из университета в Тель-Авиве создали биопластик
Ученые из университета в Тель-Авиве создали биопластик, который способен разлагаться в океане.
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За основу взяли полимеры, производящие морские микроорганизмы, которые питаются водорослями, говорится в сюжете ТСН.
Говорят, если изделие из такого материала попадет в водоемы, разложиться сможет быстро, главное, чтобы в воде жили водоросли. Себестоимость сырья, говорят ученые, около одного доллара за килограмм. Производить из нее можно пластиковые контейнеры для еды и бутылки для жидкости.
Как сообщалось, в среднем каждый человек в мире съедает 50 тысяч частичек пластика ежегодно и вдыхает еще столько же. На это указывают данные исследования уровня погружения человечества в пластиковое загрязнение.
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