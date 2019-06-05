Экологические активисты используются как оружие против конкурентов в бизнесе - политолог

В Украине большой потенциал для развития существующих политических партий за счет правильной "зеленой" риторики, считает Руслан Бортник.

Экологическая тематика используется в Украине как манипулятивная технология в политических целях. При этом атаки на бизнес, которые ведутся активистами, происходят в целях борьбы с конкурентами.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил политолог Руслан Бортник.

"Мы видим атаку на оппонентов, атаки на тот или иной бизнес, отрасли экономики. Часто эти атаки инспирированы внешне, и таким образом годами наши активисты борются с теми или иными конкурентами. К этому надо ответственно относиться", - заявил Бортник.

При этом, по словам Бортника, в Украине есть большой потенциал для развития существующих политических партий за счет правильной "зеленой" риторики.

"Скажем, сегодня я вижу политическую нишу для зеленых проектов и очень серьезную возможность для усиления существующих политических партий за счет правильной "зеленой" риторики. Именно экологической риторики", - заявил эксперт.

Как сообщалось ранее, тема экологии в Украине часто используется для финансовой и политической борьбы, в частности для того, чтобы отобрать у оппонентов бизнес.