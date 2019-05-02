На Житомирщине люди перекрывали трассу «Киев-Чоп» из-за загрязнения рек

С участниками акции встретились представители власти.

На Житомирщине люди несколько часов блокировали трассу международного значения «Киев-Чоп», протестуя против загрязнения рек Случь и Хомора.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, в селе Победа Новоград-Волынского района сегодня проходила акция протеста против загрязнения реки Случь сбросами Понинковской бумажной фабрики.

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На акции прозвучало, что жители этого села и района в целом страдают от загрязнения Случи. Во время акции люди блокировали трассу «Киев-Чоп» в течение часа.

В этот же день подобная акция состоялась вблизи города Новоград-Волынский, где люди несколько часов перекрывали трассу «Киев-Чоп» в знак протеста против сброса отходов из Понинковской картонно-бумажной фабрики в реку Хомора.

С участниками акции встретились представители власти. Полиция обеспечивала порядок на месте и организовывала проезд транспорта.

Также глава Новоград-Волынского райсовета Дмитрий Рудницкий на своей странице в Facebook сообщил, что после этой мирной акции созвал президиум районного совета и на завтра уже запланировали проведение его внеочередной сессии. Именно на ней планируется рассмотрение вопроса экологического состояния бассейна реки Случь.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области из-за загрязнения рек погибло более 2 тыс. особей рыбы. По данным Государственной экологической инспекции, 30 апреля от городского председателя городе Барановка Житомирской области Анатолия Душко поступило сообщение об обнаружении в пределах города на реке Случь мертвой рыбы. Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды обнаружили мертвыми около 1,5 тыс. особей плотвы, 0,5 тыс. особей верховодки и 0,1 тыс. особей карася. Перед этим, 12 апреля, в городе Барановка в реке Случь также была выявлена массовая гибель рыбы. Специалисты провели лабораторные исследования и доказали, что массовая гибель рыбы произошла из-за попадания химических веществ из р. Хомора, которая берет начало в Хмельницкой области. На Житомирщине в предыдущие годы уже были случаи загрязнения рек Хомора и Случ, однако ситуацию на некоторое время удалось стабилизировать.