В Житомирской области из-за загрязнения рек погибло более 2 тысяч особей рыбы

Экоинспекторы отобрали пробы воды из рек Хомора и Случь для исследования.

В Житомирской области из-за загрязнения рек погибло более 2 тыс. особей рыбы.

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Как сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, 30 апреля от городского головы г. Барановка Житомирской области Анатолия Душко поступило сообщение о выявлении в пределах города на реке Случь мертвой рыбы.

Прибывшие на место государственные инспекторы по охране окружающей природной среды обнаружили мертвыми около 1,5 тыс. особей плотвы, 0,5 тыс. особей верховодки и 0,1 тыс. особей карася.

«При обследовании установлено, что вода в реках Хомора и Случь на территории Житомирской области имеет признаки загрязнения - серый оттенок, неприятный запах», - говорится в сообщении.

В Госэкоинспекции добавили, что были отобраны пробы воды из рек для исследования и уведомлена полиция об их загрязнении и гибели рыбы.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в городе Барановка в реке Случь была выявлена массовая гибель рыбы.

По этому поводу Барановский горсовет обратился в различные инстанции. Специалисты провели лабораторные исследования и доказали, что массовая гибель рыбы произошла из-за попадания химических веществ из реки Хомора, которая берет начало в Хмельницкой области. В Житомирской области в предыдущие годы уже были случаи загрязнения рек Хомора и Случь, однако ситуацию на время удалось стабилизировать.