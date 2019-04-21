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В столице на бульваре Тараса Шевченко высадили Аллею мира

03:15, 21 апреля 2019
Экология
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Одно дерево тополя выделяет столько кислорода, сколько его нужно человеку на год / фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, в высадке деревьев принял участие министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

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«Команда Минприроды высадила Аллею тополей на бульваре, который имеет собственную почти 200-летнюю историю и носит статус ботанического памятника природы местного значения. В 40-х годах 19 столетия здесь вдоль сквера были высажены первые тополя. Сегодня мы обновили аллею новыми саженцами», - отметил Семерак.

В пресс-службе отметили, что одно взрослое дерево тополя выделяет за сезон столько кислорода, сколько его надо одному человеку в год.

Девиз весенней акции «Посади дерево мира», которая проходит дважды в год: «Посади дерево - спаси окружающую среду».

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Теги: #Киевпогода в Киеве