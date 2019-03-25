В Украине нет источника финансирования реализации Национального плана сокращения выбросов в атмосферу – депутат

По мнению депутата Сажко, сейчас самое важное – обеспечить государственную поддержку в решении проблем, которые мешают реализации мероприятий Национального плана.

На сегодня отсутствует четкий госплан и механизмы финансирования для реализации Нацплана, что будет иметь негативные последствия для страны.

Об этом заявил народный депутат Сергей Сажко.

«Не существует разработанных механизмов и четкого государственного плана, как профинансировать требования определенные в Нацплане. Это угрожает стране или остановками деятельности энергопредприятий, снижением производства электрической энергии и разбалансировкой всей энергосистемы, в Украине, или невыполнением международных обязательств», - высказался он.

Сажко привел пример европейских стран, опыт которых свидетельствует о необходимости привлечения государства к неотложной проблеме сокращения выбросов SО2, Nox и пыли, и создание действенных спецмеханизмов обеспечения финансирования таких проектов.

«В таких странах ЕС, как Польша, Венгрия, Чехия, Румыния и Германия, государственные и частные компании получали финансовую поддержку для проектов по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, которые нуждались в огромных капиталовложениях в экологические мероприятия», - заявил народный избранник.

Сажко подчеркнул, что в Европе формы господдержки в течение прошлых 20 лет имели разные формы: прямое финансирование экологических проектов, субсидирующие кредиты, государственные и банковские гарантии, налоговое стимулирование, возвращение экологического налога, и тому подобное. По мнению депутата, в настоящий момент важнейшее сегодня – обеспечить государственную поддержку в решении проблем, которые мешают реализации мероприятий Национального плана.

В противном случае депутат прогнозирует неотвратимые последствия в функционировании стратегических промышленных отраслей страны и невыполнение международных обязательств относительно снижения объемов выбросов в атмосферу.

«Лично я считаю, что процесс разработки таких механизмов привлечения финансирования в проекты по снижению объемов выбросов в атмосферу должен возглавлять непосредственно Кабинет Министров Украины», - заявил он.

Напомним, 13 июня 2018 года распоряжением Кабинета Министров Украины №428-р утвержден План мероприятий на 2018 год относительно внедрения Национального плана сокращения выбросов от больших сжигающих установок (НПСВ), рассчитанного на 16 лет. Главная цель НПСВ - своевременное выполнение текущих обязательств Украины перед ЕС как члена Энергетического Содружества относительно сокращения вредных выбросов в атмосферу (So2, Nox и пыли). Документ обязывает государство провести модернизацию оборудования больших сжигающих установок почти всех электрогенерирующих предприятий в Украине. Эксперты оценивают стоимость реализации проектов по экомодернизации до 2033 года около 6,5 млрд. евро.