Украина до 2050 года может начать импортировать питьевую воду - общественная организация

Засуха, вызванная интенсивным потеплением, через 50 лет может привести к обмелению Днепра в два раза.

В Киеве прошла пресс-конференция, в рамках которой была поднята тема водообеспечения Украины, поскольку засуха, вызванная интенсивным потеплением, к 2050 году может привести к обмелению Днепра и необходимости импортировать в Украину питьевую воду.

Об этом заявил глава общественной организации "Чистий Дніпро" Дмитрий Надеев на пресс-конференции в Киеве.

"За двадцать лет, если ничего не делать, степь подойдет к Киеву. Это будет значить, что дефицит воды в южных регионах станет угрожающим для промышленности Запорожской и Сичеславской областей, а на Херсонщине будет жесткая засуха. Наше исследование подтверждает худшие прогнозы: через пятьдесят лет Днепр обмелеет в два раза", - сказал Надеев.

По его словам, засуха вызвана интенсивным потеплением, которое наблюдается в последние годы по всей Украине. Так, Надеев отметил, что в Киеве температура воздуха уже превышает нормы на два градуса, и если эти темпы сохранятся, то в течение меньше чем 10 лет температура поднимется еще на 5 градусов.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции ведущего специалиста по оценке влияния хозяйственной деятельности на реки профессора Виктора Вишневского, также в последнее время обостряются проблемы с экологической обстановкой главной водной артерии Украины - Днепра.

"Из-за безответственного отношения человека происходит обезвоживание Днепра. Так, в 2017 году в речку было сброшено около 2 куб. км стоков, из которых почти половина - это неочищенные или недостаточно очищенные воды", - подчеркнул Вишневский.

Кроме того, он добавил, что уменьшение водности реки способствует ее "цветению" вследствие размножения водорослей и уже привело к зарастанию Днепра.

Как отметили участники конференции, на территории Украины формируется лишь четверть всех запасов воды. При этом директор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук (НААН) профессор Михаил Ромащенко подчеркнул, что Украина входит в категорию стран Европы с наименьшим обеспечением водных ресурсов на душу населения. Так, в Украине на сегодняшний день существуют регионы с дефицитом воды, а 1,3 тыс. населенных пунктов уже нуждаются в постоянных поставках питьевой воды.

«Общее потепление, техногенные, биогенные угрозы, а главное – нежелание увидеть проблему рек Украины – все это может привести к глобальным геополитическим вызовам: в течение следующих десятилетий мы рискуем оказаться в ситуации, когда будем практически зависимыми от воды из других стран», - подчеркнул глава общественной организации "Чистий Дніпро".

Он отметил, что меры для предотвращения экологической катастрофы и спасения Днепра и других рек Украины нужно принимать уже сегодня. В частности, необходимо создать и начать выполнять новую комплексную программу по очистке рек.

«И делать это нужно немедленно, иначе уже через десять лет в Херсонской области может начаться экологическая катастрофа», - подчеркнул Надеев.

Он добавил, что проведенное исследование о состоянии украинских вод – это лишь первый шаг. В дальнейшем общественная организация «Чистий Дніпро» намерена реализовать ряд проектов по очищению днепровской воды.