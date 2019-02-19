Одесский пляж оказался на грани закрытия из-за контрабандистов (видео)

В результате шторма буксир с контрабандой сел на мель. Уже три месяца прямо в море из него вытекают горючее и смазка.

Один из одесских пляжей оказался на грани закрытия из-за буксира с контрабандными сигаретами, который попал в шторм и прибился к берегу еще три месяца назад.

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Сейчас судно прочно сидит на мели в 10 метрах от городского пляжа и с него прямо в море вытекает горючее и смазка, говорится в сюжете ТСН.

За это время в море уже утекли сотни литров горюче-смазочных материалов, что создает угрозу для экологии.

Сейчас судно контрабандистов находится под арестом, и именно это делает невозможным его перемещение в безопасную зону. Специалисты говорят, что технические средства для перемещения буксира имеют, а вот разрешения — нет.

Как сообщал УНИАН, в декабре на Закарпатье произошла масштабная утечка нефти.