В Китае клонировали пса-звезду ради «продолжения» его жизни и карьеры (фоторепортаж)

В стране появился сервис, который предлагает услугу клонирования домашних любимцев.

Пес по кличке Кучжи (что по-китайски означает «сок») удивляется, кто смотрит десятки фильмов и сериалов, которые в Китае сняли с его участием.

Однако, звезда на фоне своей блестящей карьеры стареет. А его владелец хотел бы, чтобы пес жил как можно дольше. А может и вообще вечно. Прежде чем стать звездой кино, Кучжи был обычным «дворнягой» на улицах Пекина. Поэтому его, как и многих других уличных собак, стерилизовали. Поэтому 9-летний Кучжи не может иметь потомства. Однако, его владелец - кинолог по имени Хе Ю – решил сохранить звездного пса с помощью клонирования, пишет Reuters.

«Кучжи – это интеллектуальная собственность с социальным влиянием», - говорит Хе.

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Он обратился к компании Sinogene, которая первой в Китае предлагает услугу клонирования домашних животных. В мае прошлого года фирма наделала шума, впервые успешно клонировав генетически модифицированного бигля. Теперь за 55 тысяч долларов люди могут "скорировать" своих домашних любимцев и в определенном смысле продолжить их существование. Исполнительный директор Sinogene Ми Джидон говорит, что бизнес такого рода еще на начальной стадии.

«Но мы обнаружили, что все больше владельцев животных хотят, чтобы их любимцы сопровождали их по жизни дольше», - сказал он.

Китайская сфера биоинженерии развивается быстрее по сравнению с конкурентами на Западе, поскольку в Китае относительно меньше регуляторных ограничений. В начале года шанхайская компания клонировала двоих длиннохвостых макак. Более скандальным стал случай, когда в прошлом месяце Хе Джианкуйи с Китайского южного университета естественных и политехнических наук заявил, что он использовал технологию редактирования генов, чтобы исправить эмбрионы девочек-близнецов.

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Процессор биомедицинских наук Китайского университета Гонконга Тин-Лап Ли пояснил, что в КНР существуют жесткие ограничения на использование животных в лабораторных исследованиях. Однако, почти нет законов, которые бы касались клонирования животных. Поэтому бизнес «копирования» домашних любимцев не имеет законных препятствий.