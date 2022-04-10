Четверть из вырученной суммы сразу передали благотворительному фонду "Вернись живым".

Знаменитый мем Coffin Dance продали на NFT-аукционе за 1 миллион долларов.

Мем из вирусного видео преобразовало токен NFT ​украинское PR-агентство Zlodei Advertising.

На NFT-аукционе удалось продать мем за 327 единиц эфира (ETH). Это по состоянию на 10 апреля составляет 1 064 989 долларов.

250 тысяч долларов с продажи передадут в фонд "Вернись живым", 500 тысяч долларов получат герои видео, мема и NFT-токена, еще 250 тысяч долларов получит рекламное агентство Bads.

Война России против Украины

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля, сопровождая наступление авиаударами по военным объектам.

После неудачных попыток захватить столицу войска агрессора сосредоточились на терроре местного населения. Сообщается о случаях расстрелов, изнасилования, преследования и пыток в ряде временно захваченных оккупантами городов и сел.

В конце марта разгромленные украинскими защитниками вражеские силы были вынуждены покинуть Киевскую и Черниговскую области. Сейчас оба региона полностью зачищены от армии РФ.

Русское командование перегруппировывает войска для наступления с востока. Разведка считает, что РФ попытается захватить Мариуполь и двигаться дальше на юг.

При этом наступление в районе Донбасса, по информации советника главы ОП Алексея Арестовича, уже началось.

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