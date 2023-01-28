Посылку распаковала пожилая свекровь женщины и очень удивилась.

Американка заказала письменный стол на одном из популярных сайтов, но получила посылку с вибратором.

Как сообщает Телеграм-канал "Лента дна", женщине позвонила ее 85-летняя свекровь и сообщила, что посылка доставили, но она слишком маленьких размеров. Пожилая женщина распаковала ее и нашла вибратор.

Возмущенная американка рассказала в соцсетях, что компания Amazone перепутала заказ и отправила ей интимную игрушку.

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"Они жестко облажались", - прокомментировала женщина, показав содержимое своей посылки.

Курьезы с секс-игрушками

Игрушки для взрослых иногда попадают к своим хозяевам неслучайно. В частности, с такими девайсами воевать против Украины пришли российские оккупанты. Как сообщалось, на Херсонщине российские оккупанты пытались штурмовать украинских десантников, но попали в плен. Среди трофеев - секс-игрушка.

А в начале войны в плен попал русский радист, у которого при себе были рация и секс-игрушка в виде женских гениталий. С ним тоже была рация.

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