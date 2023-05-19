Джемма теперь не понимает, как ей приходить на тренировки.

В Британии радиоведущая Джемма Хилл рассказала о своей ошибке по отношению к ее тренеру, попросившему ее сделать фото в белье для сравнения результатов "до" и "после" курса тренировок.

Итак, Джемма сделала, как было велено, сфотографировалась в нижнем белье и отправила снимки тренеру, но была огорчена его ответом, сообщает Mirror.

"Эй, извини, Джемма, я имел в виду сделать фотографии для себя, а не для того, чтобы отправить мне", - ответил тренер.

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Радиоведущая ответила: "Боже мой, мне очень жаль. Какого черта, я думала, что должна была отправить их вам. Как неловко. Мне очень жаль".

Но тренер написал, что он не просит своих клиентов присылать ему фотографии в нижнем белье. "Я обедал со своей девушкой, она спросила меня, кто эта цыпочка…", - добавил он.

Джемма теперь не понимает, как ей приходить на тренировки, но многие в сети ее успокоили и заверили, что эту ошибку легко совершить.

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