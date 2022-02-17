Жительница Австралии решила стать образцом подражания для своих детей.

Многодетная мать Венди Кэндлиш из Австралии похудела и кардинально изменила свою жизнь после показавшегося ей обидным рисунка старшего сына.

Об этом пишет News.com.au.

По ее словам, однажды она наткнулась на рисунок, на котором сын изобразил ее с огромным животом и написал: "Быть толстым – это нормально".

Рисунок оскорбил женщину, и она решила всерьез начать заниматься собой, чтобы дети вдруг не переняли ее образ жизни. Она записалась в местный тренажерный зал и начала ходить на фитнес.

"У меня появился личный тренер, с которым мы сосредоточились на правильном питании и физических упражнениях. Вскоре я начала замечать изменения в своем теле", – рассказала Венди.

Теперь она гордится собой и своими достижениями. Она, говорит, потеря веса не была ее главной целью: "Я хотела стать образцом подражания для своих детей".

Напомним, ранее сообщалось, как пятилетний чизбургер настолько напугал американку, что она поклялась навсегда отказаться от фастфуда.

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