Предпринимательница описывает это дело, как возможность заработать деньги, пока спишь, и сравнивает свое жилье с "люксом в пятизвездочном отеле".

Почти не работать и получать деньги - мечта чуть ли не каждого. Но некоторым реализовать эту мечту все же удается. Австралийская предпринимательница Моник Джеремия сумела заработать около 23 тысяч гривен в месяц необычным и, возможно, опасным способом.

Как пишет Mirror, женщина сдает в аренду половину своего матраса. От арендатора требуется уважать ее личные границы. Это "отлично подходит для людей, которые способны эмоционально отстраниться и спать рядом с другим человеком в абсолютно уважительной и непривязанной манере", утверждает бизнесмен.

"Это похоже на деление комнаты с двумя кроватями; однако вы спите только в одной кровати вместе, поэтому вам определенно нужна большая кровать и много места в комнате", – объясняет она.

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Свою выдумку женщина назвала "hot bedding". Она рассматривает это как возможность собрать средства на открытие своего собственного бизнеса – модельной компании. Ее первым клиентом был кто-то, кого она уже знала, и этот первый успех дал ее "бизнесу" хороший старт.

"В начале 2020 года я внезапно оказалась одинокой из-за COVID-19; мой процветающий бизнес международного образовательного агентства и размещения студентов рухнул в одночасье, и моя педагогическая карьера внезапно стала безуспешной, поскольку образование перешло в Интернет. Моя жизнь буквально была вне моего контроля. Я знала, что мой единственный выход - внедрять инновации и мыслить нестандартно. Поэтому я решила пойти на "hot bedding". Задумавшись на мгновение, я проглотила гордость, связалась со своим бывшим партнером, с которым я не разговаривала год, и сказала ему: "Ты хочешь пережить COVID-19 вместе? И, к моему удивлению, он согласился", - рассказывает Моник.

Женщина описывает это дело, как возможность заработать деньги, пока спишь, и сравнивает свое жилье с "люксом в пятизвездочном отеле".

"Стоимость жизни в Австралии значительно выросла, и моя комната по-прежнему остается красивой, удобной комнатой размером с номер пятизвездочного отеля. Я уже дважды сдавала постель своему предыдущему партнеру. Скоро он снова будет спать со мной", - говорит она.

Необычные истории о работе

Ранее счастливый пользователь Reddit рассказал, что нашел работу мечты - ему платят за то, что он почти не работает.

Поскольку работник на эту должность был нужен срочно, руководство предложило мужчине более высокую заработную плату.

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